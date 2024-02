Oristano

Il programma della giornata

È il giorno della Sartiglia del Gremio dei Falegnami che sarà guidata da su Componidori Fabrizio Manca, accompagnato dai compagni di pariglia Corrado Massidda e Ignazio Lombardi, rispettivamente segundu e terzu.

La seconda giornata della giostra equestre di Oristano si aprirà alle 10, in piazza Eleonora, con la lettura del Bando dell’Araldo, accompagnato dal Gruppo dei Tamburini e Trombettieri della Pro Loco.

Nella stessa piazza, alle 11, la Vestizione di Eleonora d’Arborea, nei gradini di Palazzo degli Scolopi.

Fabrizio Manca uscirà dalla casa del presidente del Gremio Gino Mugheddu. Accompagnato dalle sue massaieddas e dai componenti del Gremio, si dirigerà verso Casa Pruneddu, in via Solferino, dove alle 12 inizierà la vestizione che lo trasformerà in Componidori.

L’inizio della corsa alla stella in via Duomo è previsto tra le 13.30 e le 14. E tra le 16.15 e le 16.45 andranno in scena le pariglie in via Mazzini.

Qualche defezione è stata resa nota per la seconda giornata di Sartiglia. Non saranno presenti il cavaliere Alessandro Pinna e la amazzone Emanuela Colombino, che aveva fatto una sostituzione: entrambi si sono infortunati nella giornata di domenica durante la corsa alla stella. Assente anche l’ex componidori Angelo Porta, colpito da una forma influenzale. In forse anche un altro bravo cavaliere, Diego Pinna. Le pariglie dei cavalieri assenti usciranno comunque regolarmente con i due componenti in coppia.

Martedì, 13 febbraio 2024