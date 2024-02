Cagliari

I carabinieri denunciano due persone

Ha acquistato on line una Vespa 50 Special, un pezzo vintage che sembrava una vera occasione, ma era una truffa. L’acquirente, infatti, ha regolarmente versato 900 euro, ma la Vespa non è mai arrivata e al pensionato di 63 anni protagonista della sfortunata vicenda non è rimasto altro da fare che denunciare tutto ai carabinieri.

I militari della stazione di Arbus, dove l’uomo si è presentato, hanno indagato e alla fine denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata in concorso, una trentaquattrenne e un ventenne, la prima cosentina e il secondo crotonese, entrambi noti alle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che i due sono stati i reali destinatari del bonifico da 900 euro

Martedì 13 febbraio 2024