Sardegna, vietato lavorare durante le ore calde: l'ordinanza

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha firmato di recente un’ordinanza che vieta il lavoro nei campi e cantieri nelle ore più calde. Questa misura, mirata a tutelare la salute dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme, ferma il lavoro sotto il sole dalle ore 12:30 alle 16 su tutto il territorio regionale. L’ordinanza si applica specificamente ai settori agricolo e florovivaistico, nonché ai cantieri edili, ma solo nei giorni in cui il rischio è classificato come “Alto” sulla “mappa del rischio” disponibile al sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/. Questa mappa identifica le giornate in cui i lavoratori esposti al sole svolgono attività fisica intensa, a partire dalle ore 12. Il provvedimento, entrato immediatamente in vigore e valido fino al 31 agosto, è stato adottato in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardanti le condizioni di lavoro all’aperto durante i periodi di maggiore calura. Le temperature elevate possono infatti rappresentare un serio pericolo per la salute, soprattutto per coloro che non possono ripararsi adeguatamente dal sole durante le ore centrali della giornata.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

