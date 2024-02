Sardegna, la raccolta del gioco si duplica rispetto al 2022. Dominano nelle preferenze Vlt e Awp

Nel 2022, il settore del gioco in Italia ha mostrato una crescita significativa, come evidenziato dall'ultima edizione del Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo documento ha rivelato che il gioco legale, una fonte importante di entrate fiscali per lo Stato, ha generato oltre 15 miliardi di euro. Tra le varie forme di gioco, quelle fisiche hanno avuto un ruolo predominante, con un'analisi dettagliata che copre diverse regioni e tipologie di gioco, tra cui Bingo, giochi numerici a totalizzatore come Superenalotto e Winforlife, giochi a base ippica o sportiva, lotto e lotterie.

Un aspetto particolarmente interessante è l'incremento delle spese degli italiani nelle versioni più moderne e tecnologiche delle macchinette, ovvero le AWP (Amusement With Prize), le VLT (Video Lottery Terminal) e le macchine del Comma 7, che stanno spopolando anche nel settore online. Il successo registrato dalle versioni terrestri ha portato la filiera ad incrementare lo sviluppo di slot vlt online spesso disponibili anche in versione demo su molti siti di affiliazione e piattaforme di gioco gratuite. La presenza crescente nella rete è una prova di quanto questo segmento sia importante per il fatturato globale della filiera del gioco in Italia.

Queste hanno visto una spesa totale di 33,8 miliardi di euro, con un ritorno di 25,1 miliardi. Ad esempio, in Sardegna, la spesa per queste giocate è stata di 751,9 milioni di euro, un aumento significativo rispetto ai 467 milioni del 2020, con un margine di vincite di 519 milioni.

La Lombardia si è distinta come la regione più incline al gioco, con una spesa di oltre un miliardo di euro (1.844,26 milioni per la precisione), seguita da Veneto, Campania, Lazio ed Emilia-Romagna. Questi dati mostrano un aumento sostanziale rispetto agli anni precedenti, influenzati dalla pandemia.

In termini di raccolta, la Lombardia ha mantenuto la sua posizione di leader con oltre 7 miliardi di euro (7.332,98), seguita a grande distanza da altre regioni come il Veneto, il Lazio, l’Emilia-Romagna e la Campania. Questo confronto evidenzia un'evoluzione significativa della raccolta, nonostante le chiusure imposte dal Governo durante la pandemia.

In Sardegna, il gioco fisico ha generato una raccolta complessiva di 1,373 miliardi di euro nel 2022, un aumento notevole rispetto ai 926 milioni di due anni prima. La regione ha visto anche un ritorno significativo in termini di vincite, con 949,23 milioni di euro restituiti ai giocatori.

Oltre alle AWP, VLT e Comma 7, le lotterie e il Lotto hanno mantenuto la loro popolarità in Sardegna, con rispettivamente 307 milioni e 165 milioni di euro spesi. Anche i giochi al totalizzatore, quelli a base sportiva e il Bingo hanno avuto il loro spazio, mentre l'ippica, nonostante una spesa minore, ha mostrato una crescita significativa a livello nazionale.

