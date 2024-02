Economia, è corsa al risparmio ma in pochi ci riescono

Crolla ovunque, in Italia, la propensione al risparmio degli italiani. Una crisi comune a tutta la penisola, con dati particolari anche per la nostra regione. 6 sardi su 10 infatti non riescono a risparmiare e non riescono a far fronte alle spese improvvise che, mensilmente, possono arrivare sulla vita di una famiglia o di una persona (da spese mediche a guasti agli elettrodomestici, alla vettura, alla casa).

Sono questi i dati di fine 2023, relativi all’elaborazione di Istat e Bankitalia, che spiegano non solo come il risparmio in Sardegna si sia contratto, ma si sia ridotta anche la ricchezza delle famiglie. Stando a quanto si legge su La Nuova Sardegna, i depositi bancari e il risparmio postale, sono calati nella misura di centinaia di milioni di euro. Entrando nello specifico tra la rilevazione del 31 dicembre 2022 e quella del 30 giugno 2023, vale a dire in sei mesi, la somma dei depositi è passata da 32,9 a 32,3 miliardi di euro, con una contrazione di circa 660 milioni di euro.

È proprio per invertire questo trend che diventa importante guardare ad alcuni strumenti di risparmio e di investimento che possono essere alla portata di tutti. Tra questi un ruolo particolare lo rivestono le polizze vita, uno strumento che tra i suoi vantaggi offre l’esenzione dalle imposte di successione e una crescita costante della rivalutazione. Per i meno esperti, però, può essere interessante capire cosa sono le polizze vita: si tratta di un contratto stipulato tra un privato e una compagna di assicurazione oppure con una banca. Questo contratto prevede il pagamento di una quota da versare o a cadenza periodica oppure in una sola trance iniziale. Questa quota viene accantonata oppure investita in determinati strumenti finanziari, che viene riconsegnata all’assicurato o al verificarsi di un determinato evento oppure a una scadenza prefissata. Di polizze ne esistono diversi tipi: quelle rivalutabili e quelle caso morte, a vita intera o temporanea, le Unit Linked e quelle miste.

Attenzione, però, alle truffe, come quella sventata dalla Polizia Postale che ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare e ha effettuato 48 perquisizioni nell’ambito dell’attività investigativa “Insider”. Scoperchiata un’organizzazione criminale, attiva tra Campania e Lazio, che aveva riscosso in maniera fraudolenta oltre 1 milione e 500 mila euro proprio in polizze vita. Sette mesi di pedinamenti, appostamenti e intercettazioni telefoniche che ha visto coinvolti i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Roma, Bologna, Napoli, Reggio di Calabria e Torino, coordinati dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni.

Insomma, è bene fare attenzione ma anche guardarsi intorno per capire come risparmiare e per rimettere in moto un’economia che colpisce sempre di più le famiglie italiane.

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie