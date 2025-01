Le piogge portano sollievo ai comuni colpiti dalla siccità

Le intense e continue piogge che stanno colpendo la Sardegna rappresentano una vera boccata d’ossigeno per i 15 comuni del Nuorese che, a partire dal 27 gennaio, rischiavano di subire restrizioni nell’erogazione dell’acqua. Queste restrizioni avrebbero previsto la fornitura a giorni alterni a causa di un lungo periodo di siccità.

Bacini ai massimi livelli

Le forti precipitazioni, in corso da quasi 24 ore con brevi schiarite, hanno completamente riempito il bacino del Govossai, che ora ha raggiunto i massimi livelli. Questa situazione ha permesso al gestore idrico sardo, Abbanoa, di utilizzare l’acqua accumulata nel potabilizzatore di Jann’e Ferru, che alimenta Nuoro e gli altri 14 comuni colpiti dalla crisi idrica.

L’acqua in eccesso viene gestita con efficienza

L’acqua in eccesso non viene dispersa, ma è scaricata verso la diga di Gusana, parte dell’impianto del Taloro, che alimenta anche una centrale idroelettrica. Inoltre, il collegamento tra la diga di Olai a Orgosolo e lo stesso potabilizzatore è stato temporaneamente chiuso, consentendo al bacino di riempirsi ulteriormente. Nelle ultime 24 ore, secondo le stime disponibili, sono stati invasati oltre un milione di metri cubi d’acqua.

Speranze di uscita dall’emergenza

Grazie a queste nuove scorte idriche, si prospetta un’uscita dall’emergenza e il conseguente stop alle restrizioni previste per i 15 comuni del Nuorese. Una soluzione che restituisce serenità a un territorio duramente colpito dalla siccità.

Vertice per fare il punto della situazione

Per monitorare e valutare la situazione, lunedì 20 gennaio, alle ore 15, nella sede della Provincia di Nuoro, si terrà un incontro con la partecipazione di:

Regione Sardegna ;

Protezione Civile ;

Comuni interessati ;

Abbanoa ;

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS).

Questo vertice servirà a fare il punto sullo stato delle risorse idriche e a pianificare eventuali interventi futuri.

Un nuovo equilibrio per le risorse idriche

Le piogge intense degli ultimi giorni, pur portando disagi in altre aree della Sardegna, rappresentano un passo fondamentale per ristabilire l’equilibrio idrico nel Nuorese. La gestione oculata delle riserve, unita al monitoraggio costante, sarà cruciale per evitare crisi simili in futuro.