Sardegna, l'emergenza idrica si aggrava: bacini sempre più vuoti

La Sardegna sta affrontando una crescente emergenza idrica. Le piogge di fine agosto hanno portato un po’ di sollievo a diversi invasi artificiali, ma la situazione generale rimane estremamente critica. Gli isolati acquazzoni non sono sufficienti a risolvere un problema che richiede interventi più consistenti e prolungati. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Autorità di Bacino, il livello dell’acqua nelle dighe dell’isola è diminuito ulteriormente, passando dal 50,2% di capienza al 31 luglio, al 44,1% al 31 agosto. In termini di volume, si è scesi da 915 milioni di metri cubi di risorsa idrica a 805 milioni, su una capacità totale di oltre 1,8 miliardi di metri cubi. Particolarmente preoccupante è la situazione nel Sulcis, dove i bacini idrici si attestano solo al 20% della loro capacità. Condizioni non molto migliori si registrano nel Nuorese, dove gli invasi di Maccherionis e Pedra Othoni sono al 24%, e in Ogliastra, con i bacini di Bau Maugeris e Santa Lucia fermi al 23%. Nel Sud Sardegna, la situazione è appena migliore, con una percentuale

