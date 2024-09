Oristano, le previsioni meteo per oggi 4 settembre 2024

Oggi a Oristano le previsioni meteo indicano una giornata con cieli prevalentemente poco nuvolosi per gran parte della giornata. Secondo gli esperti di 3bMeteo , le temperature oscilleranno tra i 22 e i 31 gradi, offrendo un clima adatto a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteorologiche a Oristano rimarranno stabili, senza alcuna previsione di piogge. Al mattino, i venti soffieranno debolmente da est, mentre nel pomeriggio si intensificheranno leggermente, provenendo da ovest-sudovest. Il mare si manterrà poco mosso, ideale per chi volesse fare una passeggiata lungo la costa o una breve escursione in barca. L’intera regione Sardegna sarà interessata da un regime di pressioni medio-alte che assicurerà tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Sul litorale occidentale, la giornata sarà caratterizzata da una certa variabilità, con schiarite più ampie durante il pomeriggio. Il litorale orientale vedrà un’alternanza tra nubi sparse e schiarite, con una tendenza a rasserenamenti più ampi in serata. Nel sud della regione, i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi,

