"No alla speculazione, siamo preoccupati"

“Siamo contrari a ogni tipo di speculazione e siamo molto preoccupati per i pericoli conseguenti a decisioni calate dall’alto che non tengono conto delle peculiarità dei territori e delle esigenze delle comunità locali”. Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, tra i primi a sottoscrivere la raccolta di firme per il referendum consultivo e sostenitore della proposta di Legge Pratobello, oggi, nel corso dell’incontro convocato a Oristano dalla Regione con i sindaci della provincia, davanti al Presidente della Regione Alessandra Todde e agli assessori della Giunta regionale, ha ribadito la sua preoccupazione “per l’assalto al territorio sardo in corso in questi mesi. Compiere una scelta sbagliata in questo momento può avere conseguenze drammatiche per il futuro”. “Accogliamo con favore l’approccio della Regione che ha accolto l’invito dei sindaci e ha promosso incontri in tutte le province per un confronto che tenga conto delle istanze di ogni territorio – dice il Sindaco Sanna -. Il metodo è quello corretto perché il confronto è sempre utile oltre che necessario e non solo

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie