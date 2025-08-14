Sardegna in controtendenza: crescono le ricerche di escort a Cagliari (+32%) e Oristano (+18%) nonostante il calo del turismo balneare

Sardegna, il paradosso estivo 2025: ombrelloni vuoti ma escort in crescita

Cagliari, 15 agosto 2025 – Mentre i lidi sardi affrontano una stagione estiva deludente, con cali del 30% nelle presenze (dati Fiba), un settore registra numeri inaspettati: quello del sesso a pagamento. Secondo i dati di Escort Advisor, primo sito europeo di recensioni per escort, e di Google Trends, la Sardegna mostra un’impennata nelle ricerche e nell’offerta di compagnia a pagamento, con picchi record a Ferragosto.

I numeri della Sardegna: Cagliari regina delle ricerche

L’analisi delle keyword su Google Trends rivela due tendenze chiave:

Cagliari raggiunge il massimo storico di 100 punti il 13 agosto per la keyword “escort”.

Olbia segna un picco di 82 punti il 12 agosto, mentre Oristano arriva a 51 punti, nonostante una base di partenza più bassa.

Ma non sono solo le ricerche a crescere. I dati interni di Escort Advisor mostrano un aumento significativo di profili attivi nelle prime due settimane di agosto rispetto a luglio:

Cagliari +32% (la provincia con la crescita più alta in Italia)

Oristano +18%

Olbia-Tempio +10%

Un fenomeno che contrasta con il calo generale del turismo tradizionale e che suggerisce come la domanda di servizi per adulti sia diventata un’alternativa per chi resta in città o cerca esperienze diverse dalla spiaggia.

Ferragosto 2025: il giorno dei record

L’11 e il 12 agosto sono stati i giorni clou per le ricerche di escort in tutta Italia, con picchi del 100% a Roma, Torino e, appunto, Cagliari. In Sardegna, la tendenza è stata trainata da:

Turisti “alternativi” : chi ha rinunciato al mare per motivi economici potrebbe aver cercato compagnia a pagamento.

Residenti: l’aumento dei profili attivi a Oristano (+18%) indica una risposta dell’offerta alla domanda locale.

Perché la Sardegna? Ipotesi a confronto

Caro-spiaghe: con i costi degli stabilimenti alle stelle, molti hanno preferito investire in altro. Destagionalizzazione: Cagliari, grazie al suo ruolo di capoluogo, attira escort anche fuori dalla stagione balneare. Effetto “fuga dalle mete tradizionali”: il calo del turismo a Olbia potrebbe aver spostato l’interesse verso servizi urbani.

E il resto d’Italia?

La Sardegna non è sola: Bologna (+14%), Milano (+12%) e Torino (+9%) registrano aumenti simili. Ma è Cagliari a fare la differenza, con un +32% che la colloca al top nazionale. Un dato che ridisegna la geografia del mercato delle escort, tradizionalmente dominato dal Nord.

Per approfondire l’andamento delle ricerche in tempo reale e scoprire le tendenze città per città, clicca qui per accedere ai grafici interattivi.

Box informativo

Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, con 6 milioni di utenti unici mensili in Italia. Dal 2014 ha raccolto oltre 700.000 recensioni, aiutando gli utenti a scegliere in sicurezza.

