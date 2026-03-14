Sanremo Top, stasera 14 marzo il secondo appuntamento: i Big tornano sul palco con Conti
Dopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta oggi sabato 14 marzo alle ore 21.30 con il secondo e ultimo appuntamento. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti della kermesse, dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo Conti.
I numeri di Sanremo 2026
Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, Sanremo Top è lo 'spin off' di un’edizione del Festival capace di lasciare un segno importante nei risultati televisivi e digitali. Sanremo 2026 è stata, infatti, la quarta migliore edizione degli ultimi 30 anni in termini di ascolti e ha saputo unire il Paese ben oltre il successo del dato tv, con social e digitale cresciuti con numeri straordinari. I contenuti social legati al festival hanno generato 1,8 miliardi di video views con una crescita di oltre 300% tra la prima e l’ultima serata. Tiktok concentra il 70% della fruizione social e raggiunge 84 milioni di views nella finale. Il sentiment online resta molto positivo: 82,8%. Le visualizzazioni digital raggiungono i 34 milioni con oltre 4 milioni di ore di fruizione. In tv la media è stata del 63% di telespettatori, con un picco dell’82% nell’ultima serata; forte la presenza dei giovani, 82,4% di share tra i 15–24 anni, e oltre il 74% tra i 4–14 anni (nonostante una platea tv delle reti generaliste in calo, di anno in anno, in milioni di telespettatori).
Le anticipazioni
Durante la serata di Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e uno dei due finalisti delle Nuove Proposte, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. Tra gli artisti attesi, il ritorno di Sal Da Vinci.
Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti.
A completare il cast il mitico Nino Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo 'FestiVallo' nel corso delle due serate di Sanremo Top.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it