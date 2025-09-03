Sanremo, c'è l'accordo tra Rai e Comune per il festival

(Adnkronos) - E' fumata bianca: c'è l'accordo fra la Rai e il Comune di Sanremo per la realizzazione del festival 2026. L'annuncio, dato al Tg1 delle 20, mette fine a mesi di incertezze e trattative, anche tese, tra le parti. Sarà la Rai, dunque, ad occuparsi del Festival. L'intesa è arrivata stasera, al termine della due giorni di incontri tenutisi a Palazzo Bellevue tra la delegazione Rai e quella del comune della cittadina ligure. L'edizione 2026 del festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio prossimi.

"Dopo due giorni di proficuo ed intenso lavoro - si legge in una nota congiunta diffusa sia dalla Rai he dal comune di Sanremo- è stato raggiunto l'accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell'ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana".

"La delegazione di dirigenti Rai composta da Francesco Spadafora Direttore Affari Legali e Societari, Williams Di Liberatore Direttore Intrattenimento Prime Time, Davide Di Gregorio Direttore Staff Amministratore Delegato, Paola Marchesini Direttrice Coordinamento Iniziative Strategiche e responsabile ad interim della Direzione Staff del Direttore Generale Corporate, Alberto Longatti Direttore Risorse Televisive e Artistiche è stata ricevuta a Sanremo a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e dagli assessori Alessandro Sindoni e Enza Dedali", prosegue la nota.

"Presenti anche il capo di Gabinetto del sindaco, Giulio Camillino, i componenti della commissione tecnica di valutazione, ovvero le dottoresse Rita Cuffini (dirigente al turismo, presidente della commissione), Monica di Marco (segretario generale, membro della commissione), Cinzia Barillà (dirigente servizi finanziari, membro della commissione) e il consulente legale avvocato Harald Bonura. La procedura amministrativa proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai, necessari per chiudere l’iter".

