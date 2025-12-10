Lo scherzo pre-Sanremo che fa tremare Arisa. La cantante, appena annunciata da Carlo Conti tra i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2025, è stata vittima di uno scherzo di 'cattivo gusto' orchestrato da Sebastian Gazzarrini e l'imitatore ufficiale di Carlo Conti, David Pratelli, a Le Iene. L'imitatore, noto per la sua perfetta voce alla 'Carlo Conti', ha contatto alcuni dei 270 artisti esclusi dal cast, mettendo in scena chiamate surreali da Tiziano Ferro a Checco, da Rovazzi a Povia. Tra questi anche Arisa.

"Se sei mia amica ti chiedo cortesemente di fare un passo indietro, la Rai vuole per forza Annalisa", dice l'imitatore del direttore artistico presentando la proposta come un favore personale. La cantante, visibilmente toccata, risponde con grande disponibilità: "Guarda non so che dirti, se per te è un problema non ti preoccupare, per me l'amicizia viene prima".

Poi, la proposta che smaschera tutto. L'imitatore chiede alla cantante di fare coppia con Annalisa su una "tarantella lucana". A quel punto lo scherzo viene svelato. Immediata la reazione di Arisa: "Ma siete scemi ragazzi?", ha urlato la cantante incredula ma sollevata.