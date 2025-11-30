Per la ventinovesima volta i Jalisse non saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ha appreso la notizia in diretta, seguendo l'annuncio dei 30 Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti durante l'edizione serale del Tg1. La reazione dei due artisti è stata affidata, come da tradizione, ai social network, dove hanno commentato l'esclusione con amara ironia. "…E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre", hanno scritto in un post.