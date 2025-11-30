Carlo Conti annuncia LDA e Aka 7even tra i big del Festival di Sanremo 2026, ma al Tg1 sbagliano foto. Qualcosa non va per il verso giusto durante l'annuncio del direttore artistico che oggi, al telegiornale delle 13.30, ha svelato ufficialmente i 30 big che saliranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo.

La grafica mandata in onda non ha accompagnato l'annuncio di Conti in maniera perfetta: accanto a LDA, figlio di Gigi D'Alessio, è spuntato infatti il volto di un altro giovane ragazzo. L'immagine ritraeva infatti l'attore italiano Stefano Scala, completamente esterno all'annuncio di Conti.

Lo scambio di persona, notato dagli utenti, ha scatenato una serie di reazioni esilaranti sui social e ha catturato l'attenzione del diretto interessato. Aka7even ha commentato con una battuta: "Non mi ricordavo così".