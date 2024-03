Regione Tra due mesi tornerà in Veneto

Annamaria Tomasella. Foto da Ares Sardegna

Cagliari

Tra due mesi tornerà in Veneto

Altri due mesi in Sardegna, alla guida dell’Azienda regionale della Salute, poi la direttrice generale Annamaria Tomasella tornerà a casa, in Veneto.

Nell’annunciare le dimissioni, la dirigente nominata poco più di due anni fa dal presidente Christian Solinas ha spiegato di aver ricevuto un’altra offerta di lavoro nella propria regione, per un importante ruolo nel settore della sanità, e potrà così riavvicinarsi alla famiglia.

In una dichiarazione pubblicata da L’Unione Sarda, Tomasella nega che le dimissioni – di cui ha informato la presidente Alessandra Todde – siano legate al cambio di Giunta in Regione e promuove a pieni voti il lavoro fatto all’Ares: “È stata una bellissima esperienza, ho lavorato duramente, ho costruito un’Azienda sufficientemente solida, con ottimi professionisti, in grado di proseguire lungo una strada ancora lunga”.

Venerdì, 29 marzo 2024