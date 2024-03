Cagliari

Tre persone arrestate dalla Guardia di finanza, nel pacco 4,5 chili di droga



Il pacco con la cocaina spedita a Cagliari dall’Olanda era intercettato da un dipendente della ditta di spedizioni, che poi lo consegnava ai complici. Un po’ per caso, la Guardia di finanza ha scoperto il traffico: tre persone sono state arrestate, un laboratorio per la lavorazione della droga è stato scoperto e oltre 4,5 chili di coca sono stati sequestrati, assieme a 14.500 euro in contanti.

Tutto è partito da un controllo in una zona residenziale di Cagliari. Una pattuglia di finanzieri ha notato un’auto che vagava apparentemente senza meta. Pensando che potesse trattarsi di un ladruncolo pronto a mettere a segno un colpo, la squadra ha deciso di seguire l’utilitaria. Ad un tratto l’auto si è avvicinata a un furgone bianco, senza insegne, in sosta in una zona appartata. L’autista del furgone ha consegnato un grande pacco al conducente dell’utilitaria che l’ha caricato nel bagaglio ed è ripartito rapidamente.

I finanzieri hanno pedinato l’auto, che compiva delle manovre sospette, come per sfuggire ad un eventuale controllo. Alla fine l’utilitaria si è fermata nei pressi dell’ospedale “Binaghi” e poco dopo è stata raggiunta