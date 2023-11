Sanità sarda in lutto per la morte del medico Flavio Floris. Aveva lavorato anche a Bosa

Floris era malato da tempo. In passato si era fatto apprezzare per il suo lavoro anche in Lombardia, a Seriate, e pure a Olbia e Nuoro.

“Ho conosciuto poche persone generose e altruiste come lui”, aggiunge Rita Corda, una collega che ha lavorato insieme a Floris al Mastino di Bosa. “Era uno stacanovista, non guardava mai l’orologio. Il motto di Flavio era: un giorno senza sorriso è un giorno perso. Era sempre solare. Ricordo che un anno a Ferragosto era rimasto sia la vigilia che il giorno di festa per fare il turno. Il pomeriggio c’ero io e c’è stato un viaggio per la Cardiologia per l’infarto di un giovane. Lui era prontissimo a partire, ma io l’ho visto talmente stanco che giustamente sono partita io”.

Mercoledì, 15 novembre 2023