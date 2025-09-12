Sanità, l'appello di Cirino Pomicino: "Sto male e mi serve farmaco ospedaliero, aiutatemi"

(Adnkronos) - "Sono sconvolto e preoccupato. Sconvolto perché è sempre più difficile curarsi, anche a pagamento. Preoccupato, perché ho una polmonite in atto e non so come fare. Ho bisogno di un antibiotico di ultima generazione (principio attivo Linezolid) che le farmacie non possono distribuire anche con ricetta medica, perché è un farmaco cosiddetto ospedaliero per cui mi dovrei ricoverare per averlo, non posso procurarmelo per curarmi. Si tratta sostanzialmente di un farmaco salva vita''. Paolo Cirino Pomicino, parlamentare democristiano di lungo corso, è nella sua casa romana. Respira a fatica ma la voce è forte, vuole denunciare la difficoltà a trovare un cosiddetto farmaco ospedaliero per curarsi un nuovo attacco di polmonite dopo un lungo ricovero a Torino.

''Sono stato ricoverato per quattro mesi all'ospedale di Torino a causa di una polmonite -racconta all'Adnkronos Pomicino-. Ora, sono a Roma, ho riavuto un attacco febbrile a domicilio. Non riesco ad avere questo farmaco perché la normativa schizofrenica di questo governo impone una ricetta di un medico ospedaliero o il ricovero in ospedale. Cosa devo fare per averlo?'', si chiede l'ex big Dc.

