Sanità, Corazza (Apfiaco): "Rivedere Piano nazionale cronicità, così è troppo selettivo"

(Adnkronos) - "Il Piano nazionale della cronicità è stato riproposto, ma continua a mostrare gli stessi errori fatti nel 2016. C’è una cabina di regia che deve stabilire quali sono le malattie che possono entrare nel Piano e il risultato è quello di una medicina tristemente selettiva. Un modo ingiusto e improprio di trattare i diversi pazienti e le diverse patologie. Il sistema deve essere rivisto perché non premia nessuno se non l’ingiustizia". Queste le parole di Valeria Corazza, presidente di Apfiaco, Associazione psoriasici italiani amici Fondazione Corazza Ets, intervenuta all’incontro organizzato oggi a Roma da Salutequità. Si è riunito un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e Ucb Pharma, per confrontarsi con rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, associazioni pazienti, manager e professionisti sanitari sulle principali questioni.

Una sfida complessa è rappresentata dalla gestione delle malattie croniche in Italia, aggravata da criticità strutturali e disuguaglianze territoriali. Un'analisi dell’Osservatorio Salutequità evidenzia la necessità d’interventi mirati per migliorare l'efficacia del Ssn e garantire una presa in carico adeguata dei pazienti.

"Già quattro anni fa - ricorda Corazza - abbiamo chiesto che la psoriasi rientrasse nel Pnc e al momento sappiamo che tra le tre patologie che entreranno la nostra non c’è e non sappiamo i criteri di scelta. Le malattie dermatologiche continuano a non essere considerate. Parlando di psoriasi, in Italia ci sono due milioni di persone che aspettano che la propria patologia venga riconosciuta dal Pnc, 150 mila casi sono in forma molto grave". La presidente di Apfiaco chiude poi con una domanda: "Chi decide deve uscire dal concetto che le malattie dermatologiche siano delle malattie cosmetologiche. Non riguardano solo la pelle, ci sono le comorbidità. La psoriasi si chiama malattia psoriasica e il primo aggettivo ad accompagnare il nome è cronica. Perché deve ancora stare fuori dal Pnc?".