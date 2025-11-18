Sanità, Annicchiarico (Veneto): "Ssn pubblico elemento su cui investire"
"Il contributo della comunità al benessere spazia dai comportamenti individuali 'lifelong' - ossia la gestione della propria salute lungo il percorso di vita - alla capacità di considerare il valore rappresentato dal servizio sanitario pubblico" come "un elemento di civiltà sul quale vale la pena investire e avere fiducia per il futuro". Lo afferma Massimo Annicchiarico, direttore generale Area sanità e sociale Regione Veneto, intervenendo alla 'Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale', a Palazzo dell'Informazione oggi a Roma.
"Il nostro servizio sanitario si fonda sul principio della solidarietà e della mutua assistenza - sottolinea Annicchiarico - Questo già di per sé ne connota le caratteristiche di socialità. Ma oggi, più che mai, è evidente che, al di là del suo assetto istituzionale, il contributo della comunità può avere un valore estremamente importante, anche nutrendosi della responsabilizzazione individuale".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie