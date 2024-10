L’apertura dell’ambulatorio straordinario Ascot di San Vero Milis, prevista per venerdì 11 ottobre, non sarà operativa. La notizia della chiusura è stata annunciata oggi dalla Asl 5 Oristano , ma al momento non sono state fornite spiegazioni sulle cause di questa decisione.

L’Ascot, operativo a fasi alterne nel territorio, è diventato nel tempo un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale. In un’area come quella di San Vero Milis, l’ambulatorio straordinario garantisce un accesso diretto a servizi sanitari di base e specializzati. Per molte famiglie, anziani e persone con difficoltà motorie, l’Ascot rappresenta l’unica possibilità di ricevere cure senza dover affrontare lunghi spostamenti.

Nato con l’intento di colmare il divario tra ospedale e territorio, l’ambulatorio ha suscitato l’apprezzamento della popolazione fin dalla sua apertura, favorendo un’assistenza sanitaria più prossima alle esigenze della cittadinanza. Il progetto era pensato, in particolare, per agevolare i residenti delle zone più decentrate, offrendo consulti medici e controlli periodici senza l’onere di lunghi viaggi verso i principali ospedali della provincia.