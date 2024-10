Oristano, rimozione forzata delle auto in via Ciutadella de Menorca

A partire da oggi, in via Ciutadella de Menorca a Oristano è entrata in vigore la rimozione forzata dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta. La decisione è stata presa dal Comune per fronteggiare l’elevato numero di auto lasciate in modo irregolare, che ostacolano la circolazione. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure adottate in seguito ai recenti lavori di pavimentazione stradale nella zona. Per agevolare la viabilità durante e dopo i lavori, il Comune aveva temporaneamente introdotto il doppio senso di circolazione, accompagnato da prescrizioni specifiche. Tra queste, il divieto di sosta lungo tutta la strada e l’obbligo di rispettare una velocità moderata, segnalata chiaramente nei punti di accesso alla via. Tuttavia, la presenza continua di auto parcheggiate in divieto di sosta ha compromesso il corretto funzionamento del doppio senso provvisorio, creato per migliorare la circolazione in una zona del centro storico spesso congestionata. La rimozione forzata dei veicoli rappresenta dunque un intervento necessario per garantire il rispetto delle regole e la fluidità del traffico in un’area

