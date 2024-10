Il riso di Oristano protagonista della Sagra a Simaxis

Il riso sardo del territorio di Oristano sarà protagonista nel weekend con l’appuntamento tanto atteso di Simaxis per la 30° edizione della Sagra del riso. Un appuntamento che sarà aperto da un momento di confronto sul settore, organizzato da Coldiretti Oristano in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Simaxis che si terrà sabato 12 ottobre, al Monte Granatico (via Amsicora) dalle ore 10:30. L’appuntamento dal titolo “Il riso Oristanese: eccellenza nel panorama nazionale e internazionale”, sarà una occasione per concentrare l’attenzione sull’importanza del riso per il territorio e per l’economia regionale. “Se si considera che l’Oristanese è il territorio dove si concentra la quasi totalità della risicoltura sarda, su una estensione regionale di 3.783 ettari, ben 3.398 sono tutti nei terreni della provincia ci si rende subito conto di quanto sia importante questa coltura per il nostro territorio – affermano il presidente e direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò -. È una realtà importante che sta crescendo in quantità e soprattutto qualità. Un settore che presenta grandi

