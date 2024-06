L’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) di Samugheo ha comunicato delle variazioni di orario per martedì 18 giugno. La struttura sarà aperta dalle ore 9:00 alle 14:00, come dichiarato dalla direzione generale e dalla struttura Integrazione ospedale-territorio della Asl 5.

Situato in via della Pace, numero 1, l’Ascot è dedicato ai cittadini residenti nei comuni di Samugheo e Allai che sono privi di medico di famiglia. I pazienti, muniti di tessera sanitaria, potranno accedere a una serie di servizi essenziali quali prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

L’apertura straordinaria è finalizzata a garantire un supporto continuo ed essenziale alla comunità locale, assicurando un accesso tempestivo e efficiente alle cure sanitarie necessarie. Per ulteriori informazioni e dettagli, si può contattare direttamente l’ambulatorio Ascot di Samugheo o consultare il sito web della Asl 5.