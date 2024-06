Allarme a Zerfaliu per un grosso incendio nelle campagne

Allarme a Zerfaliu per un vasto incendio che ha minacciato diverse abitazioni. Alimentate da forti venti, le fiamme si sono propagate rapidamente, lambendo alcune case e creando pericolo per i residenti e un agriturismo alla periferia del paese. L’intervento del sistema antincendio è stato immediato e coordinato. Sul posto sono intervenute tre squadre del Corpo Forestale, supportate da due elicotteri regionali. Mobilitati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano con due squadre e un’autobotte. A supporto delle operazioni sono arrivate le squadre di Forestas, gli uomini della compagnia barracellare e i volontari del 118-Areus. L’incendio ha richiesto anche l’intervento di due aerei Canadair, decollati da Ciampino, per contribuire a spegnere le fiamme dall’alto. Grazie alla tempestiva e massiccia risposta delle forze antincendio, è stato possibile contenere il rogo, evitando danni maggiori alle strutture. L’evento ha messo in luce, ancora una volta, la vulnerabilità del territorio agli incendi estivi e l’importanza di un coordinamento efficace tra le diverse forze in campo per proteggere

