In collaborazione con Samsung

L’esordio della serie Galaxy Buds4 introduce nuovi standard nell'approccio di Samsung alla progettazione dei dispositivi indossabili. L'elemento distintivo e innovativo al contempo è rappresentato dal nuovo design "a lama", frutto di un processo di ingegneria computazionale basato sull'analisi di centinaia di milioni di rilevazioni auricolari e oltre 10.000 simulazioni virtuali. Il risultato ottenuto presenta un profilo ultra-sottile ergonomico ed elegante che punta a massimizzare la stabilità dell'auricolare durante l'uso prolungato. Mentre il modello Buds4 Pro adotta una conformazione in-ear per isolare acusticamente l'utente, la versione Buds4 propone un design open-fit per chi preferisce un'esperienza più ariosa e meno intrusiva. Entrambi i modelli integrano una finitura in metallo con aree di controllo a pressione per una gestione intuitiva dei comandi.

Sotto il profilo tecnico, la serie introduce innovazioni sostanziali nella riproduzione delle frequenze. Galaxy Buds4 Pro integra un woofer completamente ripensato che aumenta l'area di vibrazione del 20% rispetto alla generazione precedente, ottimizzando la profondità dei bassi senza di conseguenza aver dovuto alterare le dimensioni del dispositivo. In sinergia con il tweeter, il sistema supporta audio Ultra High Quality (UHQ) fino a 24 bit/96 kHz, promettendo una fedeltà alla registrazione originale che copre l'intero spettro sonoro, dalle pulsazioni dei contrabbassi ai toni vibranti degli archi. Ikhyun Cho, Corporate VP del Mobile Enhancement R&D Team di Samsung Electronics, ha sottolineato come l'obiettivo fosse l'unione tra tecnica e percezione: “Samsung riconosce che un’esperienza audio davvero premium unisce la qualità tecnica del suono a come questo viene percepito durante l’intera giornata dell’utente”.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale nella gestione del suono ambientale e dell'equalizzazione in tempo reale. L'ANC (Cancellazione Attiva del Rumore) di nuova generazione è in grado di analizzare costantemente l'ambiente e la forma dell'orecchio per applicare algoritmi di cancellazione ottimizzati, riducendo sia i disturbi a bassa frequenza dei motori sia il brusio quotidiano. Durante le chiamate, la tecnologia Voce super wideband raddoppia la larghezza di banda rispetto agli standard Bluetooth tradizionali, utilizzando il machine learning per isolare la voce dell'utente anche in contesti parrticolarmenti disturbati e rumorosi come ristoranti o stadi. A completare l'offerta tecnologica, Cho aggiunge: “Con la

serie Galaxy Buds4 abbiamo adottato una filosofia progettuale senza compromessi, offrendo comfort per tutto il giorno senza rinunciare alle prestazioni audio [...] offrendo la migliore esperienza di ascolto che abbiamo mai creato”.

L'esperienza d'uso è potenziata da un'integrazione profonda con l'ecosistema Galaxy. Gli utenti potranno gestire le chiamate e interagire con agenti AI come Bixby, Google Gemini o Perplexity tramite comandi vocali o movimenti della testa, operando in modalità completamente hands-free. La serie Galaxy Buds4 è disponibile in pre-ordine dal 25 febbraio 2026, con disponibilità generale prevista per l'11 marzo.