Samira Lui a Verissimo, chi è la valletta de 'La ruota della fortuna'

(Adnkronos) - Samira Lui sarà ospite oggi, sabato 13 settembre, a Verissimo per un'intervista incentrata sul successo che sta vivendo con 'La Ruota della fortuna' su Canale 5 al fianco di Gerry Scotti.

Classe 1998, Samira Lui è nata a Udine, figlia di madre italiana e padre senegalese. È cresciuta con una madre forte e sempre presente, Samira coltiva sin da bambina una forte passione per il canto. E quella scintilla d’amore per il palco e il mondo dello spettacolo non si spegnerà più. Ottenuto il diploma, inizia a lavorare come hostess, ma il suo volto e il suo portamento non passano inosservati.

Nel 2017 partecipa a Miss Italia e si classifica al terzo posto. Un traguardo che segna l’inizio della sua ascesa televisiva. Negli anni successivi, accanto a Flavio Insinna, diventa ‘professoressa’ dell’Eredità su Rai 1. Ma non si ferma lì, nel 2022 partecipa a Tale e Quale Show, dove si mette alla prova e si cimenta in imitazioni impegnative, mostrando grinta e presenza scenica.

Nel 2023 è tra i concorrenti del Grande Fratello, un’esperienza durata solo un mese, ma che comunque le ha dato tanto. Nella clip di presentazione, aveva raccontato: "Miss Italia mi ha fatto capire quello che amo davvero fare. Anche quando faccio le pulizie, mi metto a ballare. La TV è il mio mondo".

E in effetti, Samira sogna di condurre un giorno un programma tutto suo. Ora è protagonista su Canale 5 al fianco di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Il suo ruolo? Quello storico della valletta che gestisce il tabellone, ma con qualcosa in più: carisma, professionalità, personalità.

In una recente intervista ha raccontato di avere un bel rapporto con Gerry, fatto di stima e anche di qualche battibecco dietro le quinte, segno di una relazione autentica. Scotti, da parte sua, la descrive così: “Samira è un ingrediente speciale nella ricetta del programma. È come il profumo nella pastiera napoletana”, ha detto con affetto.

Il papà della showgirl è andato via di casa prima che lei nascesse. Nell'ottobre del 2023, ospite a Verissimo, Samira Lui aveva raccontato: "Mia mamma è rimasta sola quando era incinta di me perché mio padre non era pronto ad avere un figlio. Lui non mi ha mai riconosciuta". Samira non ha mai incontrato suo padre: "Gli ho mandato un messaggio, lui non mi ha risposto, ma mi ha chiamata il giorno dopo. Non ci siamo mai incontrati".

Nella sua vita però c’è un punto fermo: Luigi Punzo, modello e luxury concierge. I due si sono conosciuti su un set fotografico per abiti da sposa, e da lì non si sono più lasciati. Un amore che dura da oltre sei anni. “Il mio regalo più grande sei tu”, ha scritto Samira su Instagram. “Sogniamo insieme matrimonio, figli… ma ogni cosa a suo tempo”, aveva raccontato a Verissimo.

