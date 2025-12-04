Decretati i vincitori della tredicesima edizione del premio 'Salva la tua lingua locale', il concorso promosso e organizzato da Unpli (Unione delle Pro Loco d’Italia), da Autonomie Locali Italiane Lazio (Ali), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale. La cerimonia di premiazione che ha i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma è in programma alle 9.30 di domani nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma e sarà condotto da Adriana Volpe e Beppe Convertini.

Otto le sezioni, tutte a tema libero, di cui saranno assegnati i riconoscimenti: “Poesia” (edita ed inedita), “Prosa” (inedita), “Teatro”, “Fumetto”, “Musica”, il premio “Tullio De Mauro” intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di 'Salva la tua lingua locale') e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari) e il Premio 'Luigi Manzi 2025'. Accanto ai premi principali, la Giuria ha attribuito numerose menzioni speciali alle Pro Loco Unpli di tutta Italia e ad associazioni, enti, editori, gruppi e realtà culturali che, con iniziative sul territorio e attività di promozione, hanno contribuito alla diffusione del Premio e alla valorizzazione delle lingue locali. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale del volontariato culturale e delle comunità locali nella tutela del patrimonio linguistico immateriale.

Alla cerimonia di premiazione del Premio 'Salva la tua lingua locale' saranno presenti numerose personalità istituzionali e del mondo culturale. Porteranno i loro saluti il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente Unpli Antonino La Spina, il presidente Ali Lazio Luca Abbruzzetti, il presidente onorario del Premio, il professor Giovanni Solimine, insieme ai membri del Comitato dei Garanti Bruno Manzi e professoressa Silvana Ferreri. Interverrà inoltre Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. Nel corso della mattinata sono previsti anche interventi dei membri della Giuria. La cerimonia del 5 dicembre sarà l’occasione per celebrare tutti i vincitori, i finalisti e le realtà che hanno contribuito alla diffusione del Premio, in un momento di incontro e di festa dedicato alla ricchezza linguistica del Paese.