Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"

(Adnkronos) - "Gli Stati Generali Anmco pongono l’accento su un tema nuovo e fondamentale: la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, che permette di ridurre fino all’80% gli eventi cardiovascolari, prima causa di morte". Lo ha detto Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il tuo cuore Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, partecipando all'evento, al ministero della Salute.

"La Fondazione, istituita nel 1998 dalla società scientifica Anmco - ha spiegato Gabrielli - ha la mission di sensibilizzare la popolazione sui rischi cardiovascolari e promuovere la ricerca. All’interno della Fondazione opera il centro studi Anmco, uno dei più prestigiosi centri clinici indipendenti, che conduce studi in Italia e all’estero, partecipa a numerosi trial internazionali e collabora con enti come l'Nhs inglese e statunitense. Attualmente – ha chiarito il cardiologo – stiamo portando avanti registri europei sulle patologie cardiovascolari - Euro Heart Survey - che ci permetteranno di valutare lo stato di salute dei cittadini italiani ed europei e di individuare le strategie più efficaci per interventi correttivi. La prevenzione primaria deve iniziare già nelle scuole primarie e proseguire in tutte le fasi della vita, anticipando l’azione rispetto all’ospedalizzazione dei pazienti".