Oristano

Tutte le informazioni per il 14 marzo



Porte aperte nella Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale San Martino di Oristano, in occasione della Giornata mondiale del rene: giovedì 14 marzo saranno disponibili controlli e colloqui gratuiti per prevenire le patologie renali. Non c’è bisogno di prenotazione.

Anche il presidio ospedaliero oristanese ha aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata a livello mondiale in occasione della Giornata del rene, per aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza dei reni e sui fattori di rischio, sulla convivenza con una malattia renale e sui comportamenti preventivi da assumere per evitare l’insorgere di patologie.

I controlli su terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 del 14 marzo. “Noi medici, insieme agli infermieri, accoglieremo i cittadini e garantiremo loro uno screening gratuito. In ambulatorio faremo un esame delle urine, una misurazione della pressione arteriosa e un breve colloquio”, ha annunciato la dottoressa Patrizia Vatieri, responsabile della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi del San Martino. “Le persone sottoposte allo screening riceveranno una scheda con i risultati. In caso di anomalie, saranno invitate a presentarsi per un approfondimento diagnostico”.

Durante la giornata sarà distribuito materiale informativo