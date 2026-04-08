Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro a Cagliari - Notizie

Aperta a tutti, quella di mercoledì 12 aprile 2026 al Parco di Monte Claro di Cagliari sarà una giornata intensa, ricca di iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e alla socialità. Patrocinato dal Comune, il Lions Day prenderà il via alle 9.30 del mattino per proseguire sino al pomeriggio inoltrato. "Trasformerà uno dei principali polmoni verdi della città in un grande spazio di incontro e partecipazione", ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci riconoscendo l'impegno degli organizzatori dell'evento, "basato tutto sul volontariato".Al centro della manifestazione ci saranno gli screening sanitari gratuiti, pensati per promuovere la prevenzione e sensibilizzare i cittadini sull'importanza dei controlli periodici. Sarà possibile sottoporsi a visite per l'ambliopia e la retinopatia, oltre a consulti specialistici in ambito senologico, diabetologico, tiroideo e dermatologico. E poi non mancheranno momenti di educazione allo star bene, con nutrizionisti pronti a fornire consigli su una corretta alimentazione e professionisti impegnati a diffondere buone pratiche di igiene dentale, soprattutto tra i più piccoli.Accanto alla prevenzione, spazio anche al tema della longevità, con geriatri e specialisti in medicina preventiva disponibili per consulenze e approfondimenti, in un'ottica di benessere, che guarda al futuro e alla qualità della vita.Con il programma "New voices", i volontari Lions raccoglieranno occhiali e abiti usati, libri e materiale didattico, prodotti per l'igiene personale e pannolini, per le persone più in difficoltà."LD2026 non sarà però solo salute", ha annunciato Gabriele Asunis, referente distrettuale Lions Day. Novità di quest'edizione, "numerose saranno le attività culturali e di intrattenimento, dalle esibizioni dei cori di voci bianche alla sfilata di moda, sino alle mostre curate da realtà istituzionali come la Brigata Sassari, Aviazione, Esercito, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Croce Rossa Italiana"....

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