Per trattare la retinopatia neonatale, i piccoli prematuri sardi
non dovranno più affrontare lunghi viaggi verso centri fuori
regione. Da alcuni mesi questa patologia viene curata anche al
Policlinico Duilio Casula.
"Una novità importante - dice il professor
Giuseppe Giannaccare, direttore di Oculistica dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Cagliari - che ci ha consentito, da
ottobre 2025 a oggi, di trattare con successo sei neonati affetti
da retinopatia del prematuro (ROP), patologia oculare che può
compromettere gravemente la vista dei piccoli".
Il dottor Alberto Cuccu, insieme al supporto
della dottoressa Lina Corgiolu, coordina le attività
dell'ambulatorio di oftalmologia pediatrica dell'Aou di Cagliari,
al San Giovanni di Dio. "La retinopatia del prematuro - spiega
Cuccu - interessa circa il 20-30% dei bambini nati pretermine, con
un basso peso alla nascita e con età gestazionale sotto le 30
settimane". In circa il 5-10% dei piccoli, dice ancora lo
specialista, "è necessario un trattamento per evitare le
complicanze che possono portare alla cecità. I trattamenti possono
essere fatti con laser o con iniezioni intravitreali". Per
l'avviamento di questo percorso, prosegue Cuccu, "sono state
fondamentali la guida e la supervisione del professor Domenico
Lepore, del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma,
punto di riferimento internazionale per la gestione della ROP".
Tutto questo è stato possibile grazie ad una
nuova organizzazione interna, prosegue Giannaccare, "e alla
collaborazione multidisciplinare con la Terapia Intensiva Neonatale
del Policlinico Duilio Casula, diretta dal professor Vassilios
Fanos. Siamo riusciti a istituire il primo percorso completo di
diagnosi e trattamento dedicato alla ROP in Sardegna che inoltre,
permette di evitare criticità logistiche ed emotive per i neonati e
le loro famiglie".
Parallelamente, grazie alla collaborazione
multidisciplinare con la Patologia Neonatale e Nido, diretta dal
dottor Giovanni Ottonello, prosegue il professor...
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