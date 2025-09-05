Sabalenka va in finale agli Us Open e pensa a... Kyrgios: "Non vedo l'ora di prenderlo a calci in c..."

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka ha centrato la sua terza finale consecutiva agli Us Open. E dopo il successo contro Jessica Pegula a New York ha trovato anche il tempo per una battuta su Nick Kyrgios in vista della 'Battaglia dei sessi', evento in cui i due si sfideranno a Hong Kong a inizio 2026: "Penso che sia un’idea fantastica" ha detto la numero uno del ranking Wta. "Sarà spettacolare da vedere e divertente, specialmente contro uno come Nick. Come ha detto lui in un’altra intervista crede davvero di poter vincere, ma io sicuramente andrò in campo e farò del mio meglio per prenderlo a calci nel sedere".

Pochi giorni fa, Kyrgios aveva detto in un'intervista al podcast First And Red con Alexander Bublik: "Sono molto emozionato per la partita, lei ha una grande personalità ed è una tennista magnifica. Mi fa ridere che pensi davvero di poter vincere". La sfida, insomma, è già cominciata.

