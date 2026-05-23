(Adnkronos) - George Russell ha vinto la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes ha chiuso la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La gara è stata caratterizzata dal duello iniziale tra le due Mercedes, scattate dalla prima fila. Nel sesto dei 23 giri in programma, Antonelli ha cercato l'attacco: contatto con Russell e lamentele del pilota italiano, costretto ad allargare la traiettoria sull'erba e convinto di essere stato danneggiato dalla condotta scorretta del compagno-rivale. "Pensa a guidare per favore, non a lamentarti via radio", la replica del team principal Toto Wolff. Antonelli, protagonista di un'ulteriore escursione sull'erba nel corso della gara, ha ceduto la seconda posizione a Norris e si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nel finale, delusione per Hamilton: l'inglese è scivolato dal quarto al sesto posto.

Ecco l'ordine di arrivo della sprint race:

1. George Russell (Mercedes) - 28'50''951

2. Lando Norris (McLaren) + 1''272

3. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1''843

4. Oscar Piastri (McLaren) + 9''797

5. Charles Leclerc (Ferrari) + 9''929

6. Lewis Hamilton (Ferrari) + 10''545

7. Max Verstappen (Red Bull) + 15''935

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 29''710

9. Franco Colapinto (Alpine) + 31''621

10. Carlos Sainz (Williams) + 36''793

11. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1'01''344

12. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1'01''814

13. Esteban Ocon (Haas) + 1'04''209

14. Sergio Perez (Cadillac) + 1'10''402

15. Nico Hulkenberg (Audi) + 1'12''158

16. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro

17. Valtteri Bottas (Cadillac) + 1 giro

18. Oliver Bearman (Haas) + 1 giro

19. Alexander Albon (Williams) + 1 giro

20. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro

21. Isack Hadjar (Red Bull) + 3 giri

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Ecco la classifica di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Canada:

1) Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti

2) George Russell (Mercedes) – 88 punti

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti

4) Lando Norris (McLaren) – 58 punti

5) Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti

6) Oscar Piastri (McLaren) – 48 punti

7) Max Verstappen (Red Bull) – 28 punti

8) Oliver Bearman (Haas) – 17 punti

9) Pierre Gasly (Alpine) – 16 punti

10) Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 punti

11) Franco Colapinto (Alpine) – 7 punti

12) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 punti

13) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti

14) Carlos Sainz (Williams) – 4 punti

15) Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 punti

16) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto

17) Alexander Albon (Williams) – 1 punto

18) Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti

19) Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti

20) Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti

21) Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti

22) Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti