(Adnkronos) - George Russell ha vinto la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes ha chiuso la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
La gara è stata caratterizzata dal duello iniziale tra le due Mercedes, scattate dalla prima fila. Nel sesto dei 23 giri in programma, Antonelli ha cercato l'attacco: contatto con Russell e lamentele del pilota italiano, costretto ad allargare la traiettoria sull'erba e convinto di essere stato danneggiato dalla condotta scorretta del compagno-rivale. "Pensa a guidare per favore, non a lamentarti via radio", la replica del team principal Toto Wolff. Antonelli, protagonista di un'ulteriore escursione sull'erba nel corso della gara, ha ceduto la seconda posizione a Norris e si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nel finale, delusione per Hamilton: l'inglese è scivolato dal quarto al sesto posto.
Ecco l'ordine di arrivo della sprint race:
1. George Russell (Mercedes) - 28'50''951
2. Lando Norris (McLaren) + 1''272
3. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1''843
4. Oscar Piastri (McLaren) + 9''797
5. Charles Leclerc (Ferrari) + 9''929
6. Lewis Hamilton (Ferrari) + 10''545
7. Max Verstappen (Red Bull) + 15''935
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 29''710
9. Franco Colapinto (Alpine) + 31''621
10. Carlos Sainz (Williams) + 36''793
11. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1'01''344
12. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1'01''814
13. Esteban Ocon (Haas) + 1'04''209
14. Sergio Perez (Cadillac) + 1'10''402
15. Nico Hulkenberg (Audi) + 1'12''158
16. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro
17. Valtteri Bottas (Cadillac) + 1 giro
18. Oliver Bearman (Haas) + 1 giro
19. Alexander Albon (Williams) + 1 giro
20. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro
21. Isack Hadjar (Red Bull) + 3 giri
Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)
Ecco la classifica di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Canada:
1) Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti
2) George Russell (Mercedes) – 88 punti
3) Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti
4) Lando Norris (McLaren) – 58 punti
5) Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti
6) Oscar Piastri (McLaren) – 48 punti
7) Max Verstappen (Red Bull) – 28 punti
8) Oliver Bearman (Haas) – 17 punti
9) Pierre Gasly (Alpine) – 16 punti
10) Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 punti
11) Franco Colapinto (Alpine) – 7 punti
12) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 punti
13) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti
14) Carlos Sainz (Williams) – 4 punti
15) Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 punti
16) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
17) Alexander Albon (Williams) – 1 punto
18) Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti
19) Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti
20) Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti
21) Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti
22) Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti