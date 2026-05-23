Gallura al centro della scena musicale con l'International Opera Competition - Notizie

I grandi eventi culturali rappresentano sempre più strumenti strategici di promozione territoriale, capaci di generare attrattività, investimenti, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali. È in questo scenario che si inscrive l'International Opera Competition Bernardo De Muro, evento in programma dal 26 al 29 maggio tra il Conference Center di Porto Cervo e il Teatro del Carmine di Tempio Pausania, in cui l'opera diventa linguaggio universale attraverso cui raccontare la Sardegna, le sue eccellenze e la sua capacità di accogliere.L'International Opera Competition Bernardo De Muro vuol essere non soltanto un concorso lirico di alto profilo artistico, ma una piattaforma internazionale in grado di attivare processi virtuosi che coinvolgono cultura, turismo, formazione, impresa e promozione territoriale. Accanto alla Fondazione Bernardo De Muro, promotrice dell'iniziativa, sostengono il progetto la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, i Comuni di Tempio Pausania, Arzachena e Santa Teresa Gallura, insieme a numerosi partner privati come Delphina hotels & resorts, socio fondatore dell'ITS Academy."Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro territorio gli illustri componenti della giuria, figure di assoluto prestigio del panorama operistico internazionale. - ha affermato la sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta - La presenza degli ospiti nella struttura Resort Valle dell'Erica e Hotel La Licciola rappresenta un'importante occasione di promozione culturale e territoriale per Santa Teresa Gallura".Il concorso è rivolto a giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo e si articolerà in diverse fasi selettive, con la serata finale del Concerto di Gala nel Teatro del Carmine di Tempio Pausania il 29 maggio dalle ore 19. La giuria è composta da alcuni tra i più autorevoli rappresentanti dell'Opera nel mondo, con il presidente di giuria Sebastian Schwarz, responsabile delle compagnie di canto, Teatro alla Scala, Robert Körner, Jonathan...

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