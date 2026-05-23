I grandi eventi culturali rappresentano sempre più strumenti strategici di promozione territoriale, capaci di generare attrattività, investimenti, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali. È in questo scenario che si inscrive l'International Opera Competition Bernardo De Muro, evento in programma dal 26 al 29 maggio tra il Conference Center di Porto Cervo e il Teatro del Carmine di Tempio Pausania, in cui l'opera diventa linguaggio universale attraverso cui raccontare la Sardegna, le sue eccellenze e la sua capacità di accogliere.
L'International Opera Competition Bernardo De
Muro vuol essere non soltanto un concorso lirico di alto profilo
artistico, ma una piattaforma internazionale in grado di attivare
processi virtuosi che coinvolgono cultura, turismo, formazione,
impresa e promozione territoriale. Accanto alla Fondazione Bernardo
De Muro, promotrice dell'iniziativa, sostengono il progetto la
Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, i Comuni di Tempio
Pausania, Arzachena e Santa Teresa Gallura, insieme a numerosi
partner privati come Delphina hotels & resorts, socio fondatore
dell'ITS Academy.
"Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro
territorio gli illustri componenti della giuria, figure di assoluto
prestigio del panorama operistico internazionale. - ha affermato la
sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta - La presenza degli
ospiti nella struttura Resort Valle dell'Erica e Hotel La Licciola
rappresenta un'importante occasione di promozione culturale e
territoriale per Santa Teresa Gallura".
Il concorso è rivolto a giovani cantanti lirici
provenienti da tutto il mondo e si articolerà in diverse fasi
selettive, con la serata finale del Concerto di Gala nel Teatro del
Carmine di Tempio Pausania il 29 maggio dalle ore 19. La giuria è
composta da alcuni tra i più autorevoli rappresentanti dell'Opera
nel mondo, con il presidente di giuria Sebastian Schwarz,
responsabile delle compagnie di canto, Teatro alla Scala, Robert
Körner, Jonathan...