Rune denuncia profilo falso su X, poi gli 'sfottò': "Ha paura scriva alle tenniste"
Allarme account falsi per Holger Rune. Il tennista danese, ai box a causa di un grave infortunio un mese fa, quando si è rotto il tendine d'Achille durante l'Atp 250 di Stoccolma, è alle prese anche con questioni extra campo. Con un post su X, Rune ha infatti denunciato oggi la nascita di un profilo falso che finge di essere lui: "Questo è un account falso! Segnalatelo a X se questa persona vi contatta", ha scritto.
Oltre al possibile danno di immagine, la preoccupazione, secondo alcuni, per Rune potrebbe essere anche un'altra. Qualcuno ha fatto infatti notare che, oltre a essere palese che fosse un account falso, il danese avesse paura che l'impostore potesse scrivere a qualche tennista, dopo le 'figuracce' con Anna Kalinskaya, giocatrice russa ed ex fidanzata di Jannik Sinner, e la connazionale Veronika Kudermetova.
Il botta e risposta con Kalinskaya
A raccontare tutto era stata proprio Kalinskaya[1]: "Qualcuno mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi. Chi è stato? Lo dico, Holger Rune... Scrive a tutte... Forse ha un'opinione troppo elevata di se stesso o forse è senza speranza, ma non è l'unico", ha detto la russa in un'intervista diventata rapidamente virale proprio su X.
Il tweet è finito nel radar di Rune, che prima ha replicato con una risata fragorosa e poi ha piazzato lo smash. "Potrebbero esserci differenze culturali in base alle quali scambia un commento a una storia" su Instagram "per un invito a uscire. Se voglio uscire per un appuntamento, lo chiedo. Non preoccupatevi", ha concluso il danese.
Le avances a Kudermetova
Rune aveva scritto un messaggio su Instagram anche a Veronika Kudermetova, scontrandosi però con il rifiuto della tennista russa, sposata dal 2017 con l'ex tennista, oggi allenatore, Sergei Demekhine.
"Mi ha scritto Rune di recente", aveva rivelato proprio Kudermetova[2] al podcast di Elena Vesnina, "Io gli ho detto: ‘Cavolo, probabilmente sono troppo vecchia per te. E se hai guardato il mio Instagram, ho un marito'. Lui ha risposto: ‘Oh, scusa'. Da allora non mi ha più salutata", ha concluso sorridendo.
