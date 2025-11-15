"Giorgia Meloni ha ottenuto qualcosa che molti pochi premier italiani hanno ottenuto: stabilità politica". Esordisce così in un reel per l'Economist Christopher Lockwood, esperto di Europa della testata, che sottolinea come il governo Meloni - che ha 'compiuto' tre anni - sia il terzo esecutivo più longevo della Repubblica. Meloni è "il premier più longevo in circa 15 anni", afferma nel reel - titolato "ecco perché Meloni è un politico eccezionale" - con frame di parole di Giorgia Meloni e di Donald Trump che la elogia.

Meloni è alla guida di un "governo che è stato più moderato del caos neofascista che i suoi detrattori liberali temevano" e "l'Italia si è ora assicurata un posto negli ambienti diplomatici che contano dell'Europa e anche il presidente Trump la ascolta", afferma Lockwood, sottolineando come sia "sorprendente considerando le radici di Meloni nell'estrema destra".