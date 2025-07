Ronnie Coleman ricoverato, la leggenda del body building "in condizioni complesse"

(Adnkronos) - Ronnie Coleman, leggenda del body building e otto volte Mr Olympia, ha avuto un'"emergenza medica" durante il fine settimana, come confermato dalla sua famiglia sui social media. Il bodybuilder 61enne originario della Louisiana soffre di "un'infezione del sangue" ed è sotto "intensa supervisione medica", ha dichiarato la famiglia di Coleman in un comunicato pubblicato su Instagram.

"Ronnie è stato trasferito in una struttura medica specializzata per ricevere le cure di massimo livello disponibili", ha scritto la famiglia. "Sebbene le sue condizioni rimangano complesse, ci sono stati incoraggianti segnali di progresso e il suo team medico sta lavorando 24 ore su 24 per supportare la sua guarigione. In questa fase sono in corso valutazioni e trattamenti chiave e Ronnie continua a combattere con la forza e la resilienza che lo contraddistinguono. Siamo grati per l'enorme supporto e la gentilezza dimostrati da fan, amici e dall'intera comunità. Continuate a tenere Ronnie nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere".

Coleman, che detiene il record assoluto per il maggior numero di titoli di Mr. Olympia, negli ultimi anni ha dovuto usare una sedia a rotelle per problemi alla schiena e alle gambe.

