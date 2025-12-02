Roma, tir investe e uccide una donna di 84 anni in via Prenestina: alla guida un 75enne
Una donna di 84 anni è morta dopo essere stata investita da un autoarticolato guidato da un uomo di 75 anni. L'incidente è avvenuto questa mattina su via Prenestina, nel quartiere di Tor Tre Teste, a Roma.
Sul posto le pattuglie del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale: il camion è stato messo sotto sequestro mentre il 75enne alla guida è stato sottoposto ai test di rito.
