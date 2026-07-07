(Adnkronos) - Momenti di tensione sull' Autostrada A1 sono stati vissuti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto e Roma Nord. Tutto è iniziato quando gli agenti sono intervenuti per un soccorso stradale al Km 422+350 sud per un veicolo in panne sulla corsia di emergenza. Immediatamente, sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza e mentre un poliziotto ha iniziato ad effettuare la viabilità e segnalare il pericolo agli utenti della strada, l'altro ha provveduto a gestire le fasi del soccorso. In questi attimi, con il traffico rallentato, improvvisamente una Volkswagen Golf nera, uscendo dalla corsia di marcia e immettendosi a forte velocità su quella di emergenza, ha costretto un agente a lanciarsi oltre il guardrail per non essere investito. Stessa sorte anche per il secondo poliziotto impegnato nel soccorso, riuscito ad evitare di essere investito, mentre il veicolo si è allontanato a forte velocità in direzione Roma.

Diramata la nota di ricerca, l'auto è stata intercettata dalle pattuglie di Roma Nord, subito dopo la barriera autostradale, al km 1 della diramazione 18 in direzione Grande Raccordo Anulare. Nonostante l'alt, l'uomo alla guida ha continuato la sua marcia a forte velocità, compiendo manovre pericolose tra i veicoli in transito, tentando anche di speronare i veicoli della polizia. La folle corsa è terminata dopo circa 18 km. Portato presso gli uffici della Polizia Stradale di Roma Nord, l'uomo è stato fermato per tentato omicidio e su disposizione della Procura di Roma portato nella casa circondariale di Regina Coeli in attesa di convalida. Dagli accertamenti è emerso inoltre che lo stesso aveva la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica.