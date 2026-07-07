Nella baia di Boston arriva Sail250, grande parata con velieri storici da tutto il mondo

I più grandi velieri e le navi storiche si sono dati appuntamento a Boston, dall’11 al 16 luglio, per Sail Boston 2026, spettacolare regata che chiama a raccolta imbarcazioni da tutto il mondo. L’evento si inserisce nella più ampia iniziativa Sail250, che è parte del programma di America250, l’ampio calendario di festeggiamenti che si susseguono in questo 2026 in occasione dei 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Dopo le grandi celebrazioni per il 4 luglio, i festeggiamenti si spostano quindi nella baia di Boston. Questo grande evento offre a equipaggi, cadetti e visitatori provenienti da tutto il mondo un'esperienza indimenticabile e una celebrazione marittima di livello mondiale. Dall'11 al 16 luglio saranno oltre 25 i velieri storici e le navi militari che faranno il loro ingresso nel porto di Boston.

L'evento clou è la Meet Boston Parade of Sail, Grande Parata delle vele, l'11 luglio, quando una flotta di decine di grandi velieri sfilerà nel porto a partire dalle 9 del mattino e fino alle 16. La Grande Parata delle vele animerà il porto di Boston mentre maestose imbarcazioni avanzeranno in formazione davanti ai quartieri costieri più suggestivi della città, offrendo viste indimenticabili. Le imbarcazioni sfileranno in flottiglia da Broad Sound verso il canale principale del porto di Boston, virando all'altezza di Charlestown prima di dirigersi verso le aree di ormeggio assegnate. Lo spettacolo della parata potrà essere ammirato dalle migliaia di visitatori che si riverseranno sul Lungomare da punti privilegiati quali Castle Island, il Seaport District, il lungomare di Boston (Waterfront), East Boston, il North End e Charlestown.

Dopo la Meet Boston Parade of Sail, i velieri partecipanti ormeggeranno presso le banchine designate lungo il lungomare, dove i visitatori potranno esplorare e salire a bordo di alcune delle imbarcazioni. Non solo. Sarà possibile anche salpare a bordo dei grandi velieri che faranno scalo a Boston quest'estate. Undici imbarcazioni offrono, infatti, escursioni giornaliere aperte a persone di tutte le età. Le navi arriveranno l'11 luglio e ripartiranno la mattina del 16 luglio. I velieri saranno ormeggiati in diverse località. Tutti i dettagli sulle navi disponibili e le modalità di partecipazione si possono consultare sul sito di Meet Boston, l’ente per il turismo della città (https://www.meetboston.com/ ), e sul sito dedicato alla Parata (https://www.sailboston.com/ ).

Alla Grande Parata seguiranno cinque giorni di festival marittimo con visite pubbliche alle navi, tour ed eventi gratuiti nel Seaport District. Sail Boston, infatti, intratterrà il pubblico più giovane con programmi educativi incentrati sulla storia marittima statunitense e internazionale. Cadetti ed equipaggi saranno a disposizione per raccontare ai bambini di tutte le età le loro esperienze personali in mare, i paesi di provenienza e altro ancora. In programma anche i fuochi d’artificio sabato 11 e mercoledì 15 luglio alle 21,15. Ancora, lunedì 13 ci sarà la Parata di equipaggi e cadetti, fra le 12 e le 14, dal Leader Bank Pavilion al Christopher Columbus Park. E infine la Sail Boston Cup, martedì 14 alle 10, presso il LoPresti Park.

Boston è, quindi, un porto ufficiale di Sail250, raduno globale di grandi velieri e navi militari per celebrare il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. La storia di Boston, infatti, si estende ben oltre la terraferma, abbracciando il mare. La città vanta un ricco patrimonio marittimo, che spazia dal passato ai giorni nostri. Nell'ambito del ‘Visiting Ship Program’, i bostoniani accolgono costantemente nel loro porto equipaggi e cadetti provenienti da ogni parte del mondo.

E Boston è una delle città che hanno fatto la storia dell’Indipendenza americana. Nota come ‘America’s Walking City’ (la città americana a misura di pedone), Boston ospita numerosi luoghi storici risalenti all'epoca della Rivoluzione americana. Ad esempio, i visitatori possono percorrere il Freedom Trail, un itinerario pedonale in mattoni rossi lungo circa 4 chilometri (2,5 miglia) che tocca sedici siti storici di rilevanza nazionale. Il percorso ha inizio a Boston Common e termina a Bunker Hill, nei pressi del Charlestown Navy Yard e della Uss Constitution, la più antica nave ancora in servizio attivo al mondo. Dal 1992, Sail Boston Inc., organizzazione no-profit, ha ospitato oltre 500 grandi velieri internazionali e imbarcazioni di interesse per Boston e per molte comunità costiere del Massachusetts. Sail Boston Inc. si impegna a sviluppare programmi volti a favorire lo sviluppo economico e l'arricchimento culturale per i cittadini, le imprese e i visitatori del Massachusetts.