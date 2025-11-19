Roma, donna accoltellata sul Gra: uomo bloccato dalla polizia
E' stato rintracciato dalla polizia un uomo ritenuto il presunto responsabile dell'accoltellamento della donna peruviana di 38 anni, ferita mentre erano in auto sul Gra di Roma.
A quanto si apprende l'uomo è stato individuato a Fiano Romano (Roma) dalla squadra mobile che indaga per chiarire esattamente l'accaduto. La donna era stata accoltellata in diverse parti del corpo e poi ricoverata in ospedale.
