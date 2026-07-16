(Adnkronos) - Per circa due ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un b&b nel cuore di Trastevere. Agli arresti domiciliari Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, Xhensila Hoxha, attrice albanese nota come Jenny Matai, mentre un loro amico è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Per tutti l’accusa, a vario titolo e in concorso tra loro, è di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata.

Le indagini dei carabinieri, coordinate da pm del dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, sono scattate dopo la denuncia-querela della vittima, un ragazzo di 22 anni. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e al tracciamento delle celle, gli investigatori hanno ricostruito l'incubo vissuto dal giovane nell'ottobre del 2025 a Trastevere.