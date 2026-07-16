La Sardegna da bollino rosso per l'ondata di caldo che si sta
abbattendo sull'Isola questi giorni e che non darà tregua almeno
sino a sabato. Il Campidano di Cagliari e Oristano, il Sulcis, ma
soprattutto il Nuorese sono diventati tra i territori più roventi
d'Italia. I dati della rete di monitoraggio meteorologico di Arpa
Sardegna descrivono una giornata di caldo straordinario su tutto il
territorio regionale.. "Ecco i dati salienti, ancora provvisori,
registrati oggi dai nostri 308 sensori complessivi (Rete Unica
Regionale + Rete Fiduciaria e Climatologica) - scrive l'Arpas sul
proprio profilo social - I picchi di giornata si sono registrati
nella Provincia di Oristano: 47.2°C stazione di Ollastra e 46.5°C
stazione di Bauladu (RFC). La temperatura massima mediana
registrata oggi in Sardegna si attesta sopra i 40°C, a
testimonianza di quanto l'ondata di calore stia colpendo l'intera
Isola in modo diffuso e senza eccezioni". E dopo avere toccato la
temperatura massima più elevata del Paese Orani, nel Nuorese, si
conferma tra i centri più roventi dell'Isola toccando i 46 gradi.
Nessuna tregua neppure nell'Oristanese, con Uras che arriva a 45,8
e Palmas Arborea a 45,3. Anche il Sulcis è una fornace, tra gli
incendi di oggi e l'alta pressione di origine africana, a Iglesias
si sono toccati i 45,2 gradi al suolo. Tra i territori più
"freschi" quelli di Siniscola, dove si sono toccati ai32 gradi, San
Teodoro con 31.9, Bari Sardo, con 31.8 e Orosei con 31.7, tutti
sulla costa centro-nord orientale della Sardegna. Meglio è andata
agli abitanti e ai turisti di Santa Teresa Gallura che hanno
beneficiato di un clima meno afoso, solo 30.5 gradi. E domani si
prosegue con un'altra giornata di allerta...
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