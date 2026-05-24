(Adnkronos) - Roland Garros al via. Oggi, domenica 24 maggio, inizia il torneo parigino, secondo Slam della stagione. Tocca subito ai big, a cominciare dall'ex numero 1 del ranking Atp Novak Djokovic, impegnato in serata contro Mpetshi Perricard. Tanti gli azzurri in campo, da Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci a Lucia Bronzetti. Ecco il programma della prima giornata, gli orari di tutti i match e dove vederli in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi al Roland Garros:

COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12

[Q] S. Kraus (AUT) - [11] B. Bencic (SUI)

B. Bonzi (FRA) - [2] A. Zverev (GER)

[8] M. Andreeva (RUS) - [WC] F. Ferro (FRA)

non prima delle 20:15

G. Mpetshi Perricard (FRA) - [3] N. Djokovic (SRB)

COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11

[13] K. Khachanov (RUS) - [WC] A. Gea (FRA)

[26] H. Baptiste (USA) - B. Krejcikova (CZE)

[7] T. Fritz (USA) - [WC] N. Basavareddy (USA)

[WC] K. Efremova (FRA) - [18] S. Cirstea (ROU)

COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11

[15] M. Kostyuk (UKR) - O. Selekhmeteva (ESP)

K. Volynets (USA) - [WC] C. Burel (FRA)

[WC] T. Droguet (FRA) - [26] J. Mensik (CZE)

[28] J. Fonseca (BRA) - [Q] L. Pavlovic (FRA)

COURT 14 - dalle ore 11

[21] A. Davidovich Fokina (ESP) - D. Dzumhur (BIH)

F. Jones (GBR) - B. Haddad Maia (BRA)

S. Kenin (USA) - P. Stearns (USA)

L. Sonego (ITA) - [Q] P.H. Herbert (FRA)

COURT 7 - dalle ore 11

A. Tomljanovic (AUS) - C. McNally (USA)

T. Valentova (CZE) - M. Linette (POL)

Q. Halys (FRA) - M. Bellucci (ITA)

[Q] H. Dellien (BOL) - V. Royer (FRA)

COURT 6 - dalle ore 11

[Q] L. Bronzetti (ITA) - [27] M. Bouzkova (CZE)

[Q] K. Jacquet (FRA) - M. Trungelliti (ARG)

[Q] F. Cinà (ITA) - R. Opelka (USA)

S. Bejlek (CZE) - [Q] S. Stephens (USA)

COURT 8 - dalle ore 11

M. Kecmanovic (SRB) - F. Marozsan (HUN)

D. Kovinic (MNE) - [Q] X. Wang (CHN)

S. Sorribes Tormo (ESP) - T. Korpatsch (GER)

A. Blockx (BEL) - [LL] C. Wong (HKG)

COURT 9 - dalle ore 11

L. Tagger (AUT) - [32] X. Wang (CHN)

A. Blinkova (RUS) - Y. Starodubsteva (UKR)

[Q] M. Zheng (USA) - D. Prizmic (CRO)

H. Medjedovic (SRB) - Y. Hanfmann (GER)

COURT 12 - dalle ore 11

J. Duckworth (AUS) - G. Diallo (CAN)

T. Machac (CZE) - Z. Bergs (BEL)

M. Frech (POL) - E.G. Ruse (ROU)

[21] C. Tauson (DEN) - D. Snigur (UKR)

COURT 13 - dalle ore 11

[Q] P. Llamas Ruiz (ESP) - T.A. Tirante (ARG)

[23] T.M. Etcheverry (ARG) - N. Borges (POR)

E. Raducanu (GBR) - S. Sierra (ARG)

[Q] M. Bassols Ribera (ESP) - E. Arango (COL)

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.