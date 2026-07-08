Apicoltura sarda in crisi, Cia chiede interventi urgenti alla Regione - Notizie

La Cia lancia l'allarme sulla "drammatica emergenza che sta colpendo il settore apistico regionale nella campagna produttiva 2026" e con una lettera inviata all'assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Francesco Agus, e al direttore generale dell'Assessorato, Giorgio Onorato Cicalò, chiede alla Regione un "intervento tempestivo a sostegno delle aziende".Secondo la Confederazione, le anomalie climatiche registrate nei mesi primaverili hanno "di fatto azzerato i raccolti di miele nella quasi totalità del territorio isolano. Le principali fioriture non hanno prodotto nettare e anche la produzione di eucalipto, tradizionalmente fondamentale per la stabilità economica e produttiva del comparto, ha avuto esiti fallimentari".I monitoraggi effettuati dagli associati Cia sul territorio delineano un quadro senza precedenti: "non più cali produttivi localizzati o intermittenti, ma una flessione generalizzata che interessa l'intera Sardegna. Una situazione che, per l'organizzazione agricola, configura una vera e propria calamità naturale, con ricadute economiche tali da mettere a rischio la sopravvivenza di decine di aziende".La crisi non riguarda soltanto la produzione di miele, ma anche il servizio naturale di impollinazione garantito dagli apicoltori: "un ruolo essenziale per l'agricoltura sarda, per la conservazione delle specie vegetali spontanee e per la salvaguardia degli equilibri biologici dell'isola", spiega la Cia che richiama inoltre l'attenzione sui limiti applicativi dell'intervento ACA 18, giudicato "insufficiente sotto il profilo finanziario e troppo complesso sul piano amministrativo." Secondo la Confederazione, "uno strumento nato per incentivare la transizione ecologica e la tutela ambientale dovrebbe invece garantire regole semplici, procedure snelle e immediata applicabilità per le imprese".Per questo Cia Sardegna sollecita una riforma complessiva del quadro normativo regionale e l'introduzione, in armonia con le disposizioni nazionali, di uno stanziamento finanziario strutturale e permanente, calcolato sul numero di alveari censiti. "Gli apicoltori sardi garantiscono ogni giorno...

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