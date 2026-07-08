La Cia lancia l'allarme sulla "drammatica emergenza che sta colpendo il settore apistico regionale nella campagna produttiva 2026" e con una lettera inviata all'assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Francesco Agus, e al direttore generale dell'Assessorato, Giorgio Onorato Cicalò, chiede alla Regione un "intervento tempestivo a sostegno delle aziende".
Secondo la Confederazione, le anomalie
climatiche registrate nei mesi primaverili hanno "di fatto azzerato
i raccolti di miele nella quasi totalità del territorio isolano. Le
principali fioriture non hanno prodotto nettare e anche la
produzione di eucalipto, tradizionalmente fondamentale per la
stabilità economica e produttiva del comparto, ha avuto esiti
fallimentari".
I monitoraggi effettuati dagli associati Cia sul
territorio delineano un quadro senza precedenti: "non più cali
produttivi localizzati o intermittenti, ma una flessione
generalizzata che interessa l'intera Sardegna. Una situazione che,
per l'organizzazione agricola, configura una vera e propria
calamità naturale, con ricadute economiche tali da mettere a
rischio la sopravvivenza di decine di aziende".
La crisi non riguarda soltanto la produzione di
miele, ma anche il servizio naturale di impollinazione garantito
dagli apicoltori: "un ruolo essenziale per l'agricoltura sarda, per
la conservazione delle specie vegetali spontanee e per la
salvaguardia degli equilibri biologici dell'isola", spiega la Cia
che richiama inoltre l'attenzione sui limiti applicativi
dell'intervento ACA 18, giudicato "insufficiente sotto il profilo
finanziario e troppo complesso sul piano amministrativo." Secondo
la Confederazione, "uno strumento nato per incentivare la
transizione ecologica e la tutela ambientale dovrebbe invece
garantire regole semplici, procedure snelle e immediata
applicabilità per le imprese".
Per questo Cia Sardegna sollecita una riforma
complessiva del quadro normativo regionale e l'introduzione, in
armonia con le disposizioni nazionali, di uno stanziamento
finanziario strutturale e permanente, calcolato sul numero di
alveari censiti. "Gli apicoltori sardi garantiscono ogni giorno...