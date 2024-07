Oristano, al via il progetto "Adotta un'aiuola"

Il Comune di Oristano ha pubblicato l’elenco degli spazi verdi pubblici disponibili per l’adozione da parte di privati, con l’obiettivo di valorizzarli e curarne la manutenzione attraverso l’iniziativa “Adotta un’aiuola”. Possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo, cittadini singoli o associati, associazioni senza scopo di lucro (volontariato, culturali, sportive), istituti scolastici o singole classi, condomini, e soggetti che esercitano attività economiche. Gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Sanna, su proposta dell’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, sono stati definiti nella delibera che fissa i criteri generali per l’attuazione sperimentale del progetto “Adotta un’aiuola”, previsto per un anno in questa fase. “L’iniziativa nasce raccogliendo un bisogno della comunità oristanese tante volte manifestato e ha l’obiettivo di garantire la manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune oppure la sistemazione e la manutenzione di nuove aree pubbliche da destinare a verde – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Ma è importante sottolineare che si tratta di un’iniziativa che vuole valorizzare la collaborazione tra l’istituzione comunale e i cittadini”.

