Risse e paura in viale Colombo a Quartu, i negozianti: “Vogliamo più agenti in giro”

L’ultimo episodio, raccontato dalla titolare di un wine bar, Martina Patteri, risale a lunedì scorso: “C’è stata una rissa da noi ci hanno lanciato sedie e i tavoli, ma a noi chi ci risarcisce? Chi ci tutela?”, chiede la giovane. “Ci ritroviamo ad abbassare le serrande perché abbiamo paura delle persone che ci sono e che ci minacciano e ci stanno facendo perdere il nostro fatturato e non possiamo nemmeno permetterci di pagare l’affitto, i miei colleghi come me hanno paura. Ci sono risse, accoltellamenti, non c’è illuminazione nel portico di viale Colombo. Siamo stanchi di fare denunce e nessuno ci aiuta, siamo abbandonati. Il mio socio sta scappando perché non vuole più rimanere nel nostro locale perché ha paura di quello che può succedere. Ho 27 anni pensavo fosse bello avere un attività ed investire il mio tempo li dentro ma adesso mi ritrovo ad avere paura di andare nel mio locale e vado con le lacrime perché ho paura e sono l’unica ragazza che c’è sotto il portico sarò costretta a chiudere se nessuno farà qualcosa, e il mio sogno di avere un’attività la accantonerò”. Solo due giorni prima c’è stato l’accoltellamento del marocchino che ha portato a tre arresti e alla chiusura, per dieci giorni, del bar Sa Prazza, in piazza Santa Maria. A dicembre, un furto e un tentato furto in altre attività del viale. Il presidente del consorzio dei commercianti, Luca Stocchino, spiega a Casteddu Online che “molto presto chiederemo un incontro ufficiale con il Comune, per fare in modo che vengano trovate delle soluzioni. Vogliamo più agenti in giro, e più controlli, così possiamo continuare a lavorare sereni”, osserva Stocchino, che confida in un interessamento e, in tempi rapidi, anche di soluzioni efficaci da parte dell’amministrazione comunale per quella “via del mare” che si è accesa, grazie a tanti eventi, nel periodo natalizio. “Se serve ci quoteremo per assumere dei vigilantes privati, ma auspichiamo di non dover arrivare a questa soluzione”.