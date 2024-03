Rischio temporali a Oristano, scatta l'ennesima allerta meteo

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta meteo gialla, valida anche a Oristano, in vigore dalle 14 di domenica 3 marzo fino alle 23:59 di lunedì 4 marzo, per rischio idraulico nelle zone di allerta Montevecchio Pischinappiu, che comprende anche Oristano, e Tirso. Inoltre, è stato dichiarato codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico nell’area del Logudoro. “Dalle prime ore di lunedì 4 marzo e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da venti da moderati a forti da ovest nord-ovest, con intensificazione fino a burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali, e sui crinali – fanno sapere dalla Protezione Civile -. Per effetto di questa situazione meteorologica, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Sulle coste della Sardegna nord-occidentale sono previste onde con altezza significativa media intorno a 6 metri, mentre su quelle della Sardegna meridionale e nel Golfo di Cagliari sono previste onde con altezza significativa media intorno a 2,5 metri”. La Protezione Civile invita i conducenti di automobili e

